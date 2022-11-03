Під Бахмутом знищено російський літак

На Бахмутському напрямку в Донецькій області наші захисники знищили літак російських окупантів. Відповідне відео сьогодні в обід розповсюдили різні джерела, зокрема народний депутат, блогер і волонтер Юрiй Мисягiн.

А Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» натякнув, що це був, швидше за все, штурмовик «Су-25» («Грак»): «Кацапська Сушка доліталась. Околиці Бахмуту».

Немонтований ролик знято нашими захисники на передовій позиції з землі (обережно, нецензурна лексика). Спочатку літак летить низько над землею ще наче цілий, але голос за кадром вже радіє з того, що він збитий.

Згодом стає видно, що літак палає, але потім він чомусь роздвоївся на дві вогняні кулі (дивись скрін, ми пояснити це не можемо, можливо це катапультування?). А через пару секунд видно потужний вибух в тому місці, де він врізався в землю.