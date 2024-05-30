Перші засуджені з Вінниччини вже служать у ЗСУ

Сприяючи реалізації прав засуджених щодо їхнього умовно-дострокового звільнення для участі в обороні України, на Вінниччині, зокрема, не роблять перепон для служби у ЗСУ засудженими. Наразі загалом по Україні вже 775 з них поступили на службу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«На даний час до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 таких клопотань. На їх виконання 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних Сил України.

Виявили бажання захищати Батьківщину найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, законодавчий механізм реалізації права засуджених захищати Батьківщину у лавах ЗСУ з’явився лише 17 травня 2024 року, коли президент Зеленський підписав ухвалений ВР закон.

Сам Закон №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб прийняли в цілому 8-го травня. За — 279. Ризики щодо антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з винятками), а також винних у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування).

Раніше повідомлялося, що журналісти незалежного антикорупційного центру NGL.media виявили майже 11 тисяч випадків, коли обвинувачені у кримінальних злочинах добровільно мобілізуються, а суди, відповідно, зупиняють розгляд їхніх справ.