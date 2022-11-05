 

Переговори з РФ: Подоляк назвав «склад делегації»

  1. 05.11.2022
  2. Рубрика:

Російські агресори розуміють лише силу зброї. Переговорів у традиційному значенні з ними не буде. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він перелічив назви західної зброї…

«Єдина можлива делегація для «переговорів» з Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України», – написав Подоляк.

Як відомо, Україна не вестиме переговорів з нинішнім керівництвом Росії. Український лідер Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін неадекватний.

Зеленський на початку жовтня ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким унеможливлюються переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Констатувати неможливість проведення переговорів із президентом Російської Федерації В. Путіним», — йдеться у документі.

Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Раніше Зеленський заявив, що у разі анексії Росією українських територій переговори з Путіним стануть неможливими.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

С Башни Трампа в Нью-Йорке потребовали свободы для Сенцова: видео

24.10.2017 - 12:56
Трампу решили напомнить об узниках, находящихся в российских тюрьмах. Хотя Белый дом ранее и «выражал обеспокоенность», но тема политзаключенных в современной РФ не сдвинулась с мертвой точки. Чтобы напомнить американскому ...
читать

Появилось видео страшной розовой тучи над Бразилией

22.08.2017
В Бразилии в минувший четверг ...
читать

В России взорвали крупнейшую башню Урала: видео

24.03.2018
Демонстрируя всему миру разработки новых ...
читать

Загадочная смерть певицы Лоалвы Браз, подарившей миру «Ламбаду»: видео

19.01.2017
Трагедия в Бразилии. В населенном пункте ...
читать