Переговори з РФ: Подоляк назвав «склад делегації»

Російські агресори розуміють лише силу зброї. Переговорів у традиційному значенні з ними не буде. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він перелічив назви західної зброї…

«Єдина можлива делегація для «переговорів» з Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України», – написав Подоляк.

Як відомо, Україна не вестиме переговорів з нинішнім керівництвом Росії. Український лідер Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін неадекватний.

Зеленський на початку жовтня ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким унеможливлюються переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Констатувати неможливість проведення переговорів із президентом Російської Федерації В. Путіним», — йдеться у документі.

Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Раніше Зеленський заявив, що у разі анексії Росією українських територій переговори з Путіним стануть неможливими.