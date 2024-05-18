 

Пентагон оголосив про чергове засідання Рамштайну

  1. 18.05.2024
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Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у понеділок, 20 травня. Про це напередодні повідомив Пентагон.

Очікується, що 22 за ліком засідання пройде у віртуальному режимі.

«Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету керівників штабів генерал Браун проведуть віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України 20 травня в Пентагоні», – йдеться в повідомленні.

Традиційно очікується участь у зустрічі міністрів оборони та керівників оборонних відомств із майже 50 країн. Учасники обговорять війну Росії в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення ЗСУ засобами, необхідними для захисту суверенної території своєї країни.

Нагадаємо, 26 квітня відбулося 21 засідання Рамштайну. Тоді представники США повідомили про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні на суму 6 млрд доларів (але це не нагайну допомогу, а на виготовлення зброї)..

Також міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Америка не дасть Україні програти у війні. За його словами, військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

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