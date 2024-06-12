Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ

Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це сказав вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє News.am у середу, 12 червня. Нагадаємо, ОДКБ фактично є ширмою для Кремля, який під її прикриттям може здійснювати військові інтервенції в сусідні держави.

«Ми вийдемо. Ми вирішимо, коли», – сказав Пашинян у межах «години уряду» у парламенті, відповідаючи на репліку опозиційного депутата, чому Вірменія, висловлюючи невдоволення ОДКБ, не виходить зі складу організації.

«А що ви думаєте? Який наступний крок? Ви вважаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху нема. Не турбуйтеся, тому не повернемося. Іншого шляху нема», – наголосив прем’єр Вірменії.

На думку Пашиняна, деякі члени ОДКБ не виконали договірних зобов’язань і «спланували війну проти нас разом із Азербайджаном».

Також у Пашиняна спитали, якою була б держава Вірменії та Нагірного Карабаху, якби його не було при владі.

«Це було б те саме, з тією різницею, що Вірменія була б губернією, на 100%», – підповів він.

«Ми прямуємо до справжньої Вірменії і вже майже там. До суверенної, мирної, розмежованої держави», – резюмував прем’єр-міністр.

Росія не виконала своїх союзницьких зобов’язань перед Вірменією, а отже в присутності її військових баз в країні більше немає переваг. Про це, нагадаємо, Пашинян наприкінці жовтня минулого року заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Він також зазначив, що Вірменія шукає нових партнерів, оскільки РФ не виконала своїх союзницьких зобов’язань, особливо під час бойових дій у Нагірному Карабаху у вересні.

Як відомо, у вірменському місті Гюмрі розташована 102-га російська військова база. Її чисельність – близько 3500 військовослужбовців.