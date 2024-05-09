Парламент звільнив міністрів Кубракова і Сольського

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  1. 09.05.2024
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Сьогодні Рада провела певну «зачистку» у Кабміні. Зрозуміло, що це рішення з Банкової, але його причини щодо, наприклад, звільнення Олександра Кубракова незрозумілі.

Його прибрали з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 

Як вказувалось у пояснювальній записці до постанови про звільнення, існує необхідність створити окреме міністерство, яке б займалося регіональною політикою. У зв’язку з цим пропонується звільнити Кубракова.

Сам Кубраков сказав ЗМІ, що з ним цю тему не обговорівали ні голова уряду Шмигаль, ні очільник фракції СН Арахамія. Тобто очевидно, що його виштовхнули з владного корабля. 

Довгий час Кубраков вважався одним із найбільш впливових представників Кабміна…

Також Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. 

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на сотні мільйонів гривень. Він написав заяву про відставку.

Вже 26 квітня суд відправив Сольського під варту, але з можливістю внесення застави в розмірі 75,7 млн гривень. У той же день гроші були внесені і Сольського звільнили з-під варти.

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