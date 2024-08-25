Папа Римський розкритикував заборону МП в Україні

Вкотре папа Римський демонструє прихильність до фашистського режиму РФ. При цьому незрозуміло, робить він це свідомо, чи просто так наївно сприймає реалії.

Так чи інакше Франциск занепокоєний рішенням заборонити діяльність російської церкви на території України. Про це пише Vatican News у неділю, 25 серпня.

Понтифік наголосив, що продовжує з болем спостерігати за подіями в Україні та РФ.

«Нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати», — заявив Франциск під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

Нещодавно ухвалений в Україні закон викликав у нього «побоювання щодо свободи тих, хто молиться».

Він закликав дозволити людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».

Зазначимо, що насправді прийнятий закон дає УПЦ 9 місяців на те, щоб розірвати відносини з РПЦ, яка обслуговує режим Путіна і закликає до вбивств українців, героїзуючи російських фашистів.

Фактично держава ще раз вказала шлях — всі священики УПЦ можуть перейти до ПЦУ. Якщо не захочуть, тоді через рішення судів промосковські контори будуть забороняти. Бо вже не сила терпіти роботу цієї церкви на ворога, який нищить країну.

А папі Римському слід закликати до припинення війни слугу диявола на землі, що засів у Кремлі, а не вчергове потурати йому… Нагадаємо, цього року Франциск вже закликав Україну до викидування перед ворогом білого прапору (тобто закликав, щоб ми здалися).