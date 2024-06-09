Орбан зробив чергову заяву на користь фашистської Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан піддав критиці лідерів країн Заходу за їхнє бажання «перемогти Росію військовим шляхом». Про це він заявив в інтерв’ю HirTV у суботу, 8 червня.

За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради «грошей і влади». Також він вважає, що європейці хочуть повернутися у 90-ті роки.

«Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу», — сказав він.

Також угорський прем’єр заявив, що США наразі просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.

Нічого дивного. Орбан системно проводить пропутінську політику, підтримуючи фашистський режим Росії. Він усіляко блокує будь-які санкції проти Москви, одночасно намагаючись заморозити допомогу Україні. Угорщина продовжує закуповувати російський газ у величезних об’ємах, має з нею контракт на будівництво росіянами АЕС, глава МЗС Сійярто постійно їздить на зустрічі в РФ…

Звинувачення Орбаном Заходу в намаганні перемогти Росію — взагалі абсурдне, адже не країни Заходу розв’язали війну, а тому є коаліцією захисту, а не нападу.

Вся ця політика Орбана має своє пояснення — він такий самий диктатор, як Путін, просто з меншими можливостями. Тримає владу вже 14 років, максимально контролюючи в країні ЗМІ.

Нагадаємо, 8 червня в Угорщині десятки тисяч людей вийшли на протест проти Орбана. Його організував лідер нової опозиційної партії Петер Мадяр.