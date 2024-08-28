Окупанти знищили автомобільний міст в Охтирці

Російські окупанти знищили автомобільний міст через річку в місті Охтирка Сумської області РФ (45 кілометрів до державного кордону). Цим вихваляється рашистська пропаганда, продемонструвавши відповідне відео.

Блогер «Necro Mancer» вважає, що постраждав міст через річку Ворскла, який знаходиться західніше Охтирки. При цьому в самому місті є ще один міст. Який саме міст вражено, остаточно не ясно.

Власне ролик відзнято безпілотним літальним апаратом, який завис над мостом і коригував удар. Цікаво, що міст був сильно пошкодженим ще до єдиного показаного нам вибуху, який, до речі, його стан і не сильно змінив.

Коли саме він був розбитий вперше, не ясно. Так само, як і чим було завдано удару – керованою авіаційною бомбою чи ракетою.

Зважаючи на далеку відстань від кордону, твердження рашистів про стратегічне значення цього мосту для забезпечення прикордонних Сил оборони з Бєлгородською областю РФ здається перебільшеним.