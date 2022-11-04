Окупанти залишили кілька блокпостів під Херсоном

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України на Херсонському напрямку за третє листопада завдали 167 ударів по російським окупантам, ще 4 – наша авіація. Хоча це відносно мало, адже рекорд перевищує півтисячі, спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров в зведенні за минулу добу заявив, що ЗСУ переважають супротивника у вогневому враженні.

Підтверджені втрати російських окупантів становлять 32 «двохсотих», знищені два склади з боєприпасами біля Снігурівки, танк, дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Разом з тим, хоча загарбники й залишили деякі блокпости під Херсоном, зовсім не схоже, щоб вони збиралися відступати з правого берегу Дніпра на лівий:

«Ворог продовжує обороні дії, залишає блокпости на окупованій території,… переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі й облаштовує нові. Триває контрбатарейна боротьба, обстрілюються території вздовж лінії фронту із застосуванням РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, танків. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники».