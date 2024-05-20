Окупанти закріпилися на нових територіях на Харківщині

Російські окупанти «нещодавно» незначно просунулися у межах містечка Вовчанськ у прикордонні Харківської області. Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Однак, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» з ним не зовсім згоден – на своїй актуальній карті за підсумками дев’ятнадцятого травня він не змінив лінію фронту саме у Вовчанську.

Натомість зафіксував червоно-коричневими пунктиром і штриховкою дві втрачені ділянки, на яких за вчора вже встигли закріпитися інтервенти. Перша розташована західніше Вовчанська між селами Бугруватка і Гатище. Друга – на сусідньому плацдармі фронту північніше вільних Липців між окупованими Глибоким і Лук’янцями.

Зазначимо, що вісімнадцятого травня ці ділянки були в сірій зоні, яка за минулу добу в наш бік зсунулася незначно – до вільного села Зелене. Ми це місце умовно позначили червоною стрілочкою.