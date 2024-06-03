 

Окупанти закріпилися на нових ділянках у Красногорівці

  1. 03.06.2024
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Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед поблизу окупованого з 2014-го року Донецька. Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому ISW окремо згадує у зведенні сусідню Авдіївку, отже під районом Донецька його експерти мають на увазі більш південну місцевість.

Саме там, за даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», загарбники змогли захопити нові території у нескореному містечку Красногорівка.

Дивись для порівняння скриншоти його карти від першого та другого червня. На останньому ми червоними стрілочками умовно вказали ділянки, на яких за добу встигли закріпитися загарбники.

Зауважимо, що раніше це була сіра зона, яка у підсумка не змістилася в наш бік.

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