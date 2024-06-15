Окупанти закріпилися на ділянці сірої зони північніше Часового Яру

Російські загарбники окупували нову територію в районі нескореного містечка Часів Яр (на захід від Бахмута) на Краматорському напрямку.

Про це повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Часів’ярський напрямок. Північніше мікрорайону Канал противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 450 метрів.

Це підтверджує авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками чотирнадцятого червня.

Втрачену ділянку, на якій за вчора закріпилися інтервенти, він позначив штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору. Раніше це була сіра зона активних боїв, яка не зсунулася в наш бік.

Тобто, агресор закріпився у сірій зоні, причому це була ділянка, оточена більш ніж з трьох сторін ворогом. Утримати її в умовах активного наступу переважаючих сил окупантів було нереально.