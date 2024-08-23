 

Окупанти зайшли в Новогродівку і закріпилися в місті, – «DeepState»

  1. 23.08.2024
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Російські окупанти у важких боях з великими втратами продовжують просуватися вперед на Покровському напрямку. Зокрема, минулої доби найбільш неприємні для нас здобутки ворог досяг в районі міста Новогродівка.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками 21 та 22 серпня.

На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники. Окрім того, ми червоними стрілочками вказали місця розширення сірої зони активних боїв у наш бік.

Якщо позавчора адміністративну межу Новогродівки ледь перетнула сіра зона, то минулої доби ворог вже закріпився на південно-східній околиці міста, а сіра зона просунулася ще далі.

Окрім того, сіра зона за вчора захопила майже весь Красний Яр північніше Новогродівки і зсунулася до Маринівки південніше.

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