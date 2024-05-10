Окупанти зайняли нові території біля Невельського

Російські загарбники здобули підтверджене просування поблизу окупованого з 2014 року Донецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), окремо згадавши Авдіївський напрямок.

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» вже другий день поспіль фіксує ворожі успіхи західніше Донецька і південніше району Авдіївки – інтервенти потрошки беруть під контроль територію між окупованим Первомайським та вільним Невельським.

Дивись скриншоти його вчорашньої (за восьме травня) та сьогоднішньої (за дев’яте травня) карт. На них він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій закріпилися окупанти.

Окрім того, ми червоними стрілочками позначили місця зсуву сірої зони в наш бік. Треба визнати, що дане досягнення агресора було очевидним і невідворотнім, адже ця ділянка раніше була оточена ворогом з трьох сторін. Головне, щоб наші захисники не потрапили в оточення.