Окупанти зайняли нові позиції у Красногорівці, – «DeepState»

Збройні сили України повністю вибили російських окупантів з території вогнетривкого заводу (він же цегельний) у нескореному місті Красногорівка західніше Донецька.

Принаймні сьогодні це стверджують представники оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Хоча його офіційний Телеграм-канал «Хортицький вітер» обмежився вчорашньою заявою про ліквідацію штурмовиків, які вивісили російський прапор на підприємстві.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» знову зафіксував просування загарбників в межах Красногорівки.

Дивись скриншот його карти за 25 квітня, на якому ми червоною стрілочкою умовно позначили місце розширення сірої зони в межах населеного пункту. При цьому вона захоплює щонайменше частину вогнетривкого заводу…