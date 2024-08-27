 

Окупанти захопили значну частину Новогродівки, – «DeepState»

  1. 27.08.2024
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Російські окупанти захопили значну частину міста Новогродівка разом з великими прилеглими територіями на Покровському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 26 серпня, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких за вчора закріпилися загарбники.

Окрім того, значно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, місця чого ми умовно позначили червоними стрілками.

Як видно, Збройні сили України впевнено контролюють близько п’ятої частини Новогродівки, половина міста в сірій зоні активних боїв, решта під загарбниками.

З коментаря «DeepState» у його Телеграм-каналі зрозуміло, що населений пункт вже практично втрачено:

«Те, що відбулося з Новогродівкою,… повинно стати об’єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас».

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