Окупанти захопили вогнетривкий завод у Красногорівці

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  1. 03.05.2024
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Російські загарбники захопили і закріпилися на вогнетривкому (цегельному) заводі у нескореному містечку Красногорівка, розташованому західніше окупованого з 2014 року Донецька.

Про це о 15:50 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс, вказавши, що «Сили оборони стримують подальше просування противника».

Трохи згодом це підтвердив новинний Телеграм-канал «Донбас➔Оперативний».

Подія неприємна, адже це підприємство в центрі Красногорівки було ключовим елементом нашої оборони.

Фактично підтвердив це речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця підполковник Назар Волошин у коментарі для Інтерфакс-Україна.

«Противник не полишає спроб здійснювати штурми міста невеликими штурмовими групами. Час від часу ворог також намагається штурмувати околиці на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби та намагання ворога зайти в місто. Частина ворожих груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків вогнетривкого заводу, перебувають під нашим вогневим контролем», – розповів Волошин.

Він запевнив, що частина населеного пункту, в якій перебуває противник, також під вогневим контролем ЗСУ. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти.

«Російські військові, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, наразі перебувають у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Тривають бої, Сили оборони стримують просування противника вглиб міста», – сказав речник і запевнив, що ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України.

 

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