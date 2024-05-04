Окупанти захопили територію між селами Очеретине і Соловйове

На Авдіївському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин четвертого травня наші захисники відбили вісімнадцять атак російських окупантів, здійснених за підтримки авіації, в районах Новоолександрівки, Соколу, Новопокровського та Уманського.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» сьогодні зафіксував захоплення ворогом значної території між раніше окупованими Очеретиним і Соловйовим.

Дивись скриншот його мапи, на якому він позначив втрачену ділянку, на якій вже закріпилися загарбники, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Зазначимо, що при цьому сіра зона в наш бік не зсунулася. А втрачена територія була з трьох сторін оточена інтервентами, а тому в умовах їх наступу фактично приреченою.

Тому цей успіх ворога фактично є наслідком його досягнень у попередні дні і не суперечить нашому попередньому висновку про те, що Силам оборони, здається, нарешті вдалося відносно стабілізувати фронт в районі Очеретиного.