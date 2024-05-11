Окупанти захопили ще два села на Харківщині

Російські окупанти продовжують повільно, але все-таки просуватися на двох локаціях у прикордонні Харківської області. Це констатував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його передостанньої (12:52 вчора) та актуальної (0:58 сьогодні) карт. Для наочності ми червоними стрілочками показали зсув сірої зони активних боїв в наш бік за пів доби.

Якщо вчора станом на обід ворог захопив села Плетенівка, Борисівка, Пильна, Стрілеча і половину Красного, то на початок одинадцятого травня агресор вже контролював Красне повністю, а також Гатище і Огірцеве (поначене червоним пунктиром).

Зауважимо, «DeepState» позначає втрачену територію саме сірою зоною. Тобто, він вважає, що ворог там ще не закріпився.

Американський Інститут вивчення війни в останньому зведенні про цю ділянку фронту написав наступне:

«Російські війська досягли тактично значних успіхів… Ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту — відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України».

Наші бійці з підрозділу «Гострі картузи», які воюють там, сьогодні пояснюють, що втрачені населені пункти були фактично приречені:

«️Росіяни зайняли декілька сіл, які знаходились майже на кордоні, і були стратегічно важкі для їх утримання. Нашу лінію оборони не було прорвано. Зараз бої значно менш активні, ніж були вчора. Ситуація повністю стабілізована».

Однак перевірити це можна буде тільки в динаміці, фіксуючи зміни на лінії фронту.