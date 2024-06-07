Окупанти захопили село Новоселівське

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  1. 07.06.2024
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На Куп’янському (Сватівському) напрямку російські окупанти остаточно захопили прифронтове село Новоселівське Луганської області (раніше вони контролювали більшу його частину) та значну територію на південь від населеного пункту.

Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в сусідніх районах Харківської і Донецької областей (окрім Куп’янського ще Лиманський (Кремінський) та Сіверський напрямки).

На оприлюдненій «Трикутником» мапі втрачена територія, на якій вже встигли закріпитися загарбники, забарвлена червоним кольором, а напрямки ударів інтервентів – рожевими стрілками.

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