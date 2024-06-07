Окупанти захопили село Новоселівське
На Куп’янському (Сватівському) напрямку російські окупанти остаточно захопили прифронтове село Новоселівське Луганської області (раніше вони контролювали більшу його частину) та значну територію на південь від населеного пункту.
Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в сусідніх районах Харківської і Донецької областей (окрім Куп’янського ще Лиманський (Кремінський) та Сіверський напрямки).
На оприлюдненій «Трикутником» мапі втрачена територія, на якій вже встигли закріпитися загарбники, забарвлена червоним кольором, а напрямки ударів інтервентів – рожевими стрілками.
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