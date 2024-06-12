Окупанти захопили село Новопокровське, – «DeepState»

Російські загарбники вчора захопили село Новопокровське на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку. Тільки позавчора воно перейшло в сіру зону. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками одинадцятого червня, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром забарвив втрачені території, на яких минулої доби закріпилися загарбники.

Як бачимо, окрім Новопокровського ворог також захопив ділянки південніше та північніше (біля нескореного Сокола). Раніше це була сіра зона активних боїв.

Втім, остання також помітно змістилася в наш бік, місця чого ми вказали червоними стрілочками.