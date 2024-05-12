 

Окупанти захопили половину Красногорівки, – «DeepState»

  1. 12.05.2024
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Російські окупанти за вчора відчутно просунулися у містечку Красногорівка, захопивши в підсумку південно-східну половину населеного пункту. Це констатував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його сьогоднішньої та вчорашньої карти, підготовлені за підсумками відповідно позаминулої календарної доби та минулої. На останній він позначив червоно-коричневими пунктиром і штриховкою втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Також помітно в наш бік зсунулася сіра зона активних боїв.

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» підтвердив вчорашні успіхи агресора:

 «Російські війська захопили Красногорівський вогнетривкий завод і просунулися вздовж вулиць Івана Франка, Грушевського, Центральна та Сумська на ділянці завширшки до 3,72 кілометри та на глибину до 1,15 км».

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