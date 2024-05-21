Окупанти захопили північну частину Кліщіївки

Російські окупанти продемонстрували відео зі своїм прапором біля будинку культури в центрі звільненого минулої осені села Кліщіївка південніше Бахмута. Про це, як про достовірну подію, повідомив, зокрема, український новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

А блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» це пояснив і фактично підтвердив:

«Кліщіївка вщент розбита, як і Роботино, там так само ні нам, ні противнику закріпитись майже неможливо. Велика частина населеного пункту — сіра зона. Орки можуть лише поодинці в пішому порядку пролазити в руїни будинків і лазити там, проте це триває недовго — відслідковуємо та знищуємо… Насправді є і втрачені позиції на півночі села, які противник взяв під свій контроль, але їх доволі небагато…».

Тим часом, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» більшу частину Кліщіївки показує, як твердо підконтрольну Силам оборони. Лише північна окраїна села у сірій зоні.

Тоді як вищезгадане Роботине Запорізької області за даними «DeepState» майже повністю перебуває у сірій зоні.