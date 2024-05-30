 

Окупанти захопили нову територію біля Нетайлового

  1. 30.05.2024
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Російські загарбники захопили нові території біля нещодавно окупованого села Нетайлове на південному фасі Покровського (раніше офіційно Авдіївського) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 29 травня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром забарвив ділянки, на яких за вчора змогли закріпитися загарбники. Окрім того, помітно зсунулася в наш бік сіра зона активних боїв, що ми позначили червоними стрілочками.

Згодом (о 8:14) інформацію підтвердив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Противник просунувся на північ і на південь від Нетайлового ділянкою завширшки до 2,12 кілометрів та на глибину до 700 метрів».

Оприлюднена ним мапа абсолютно відповідає карті «DeepState».

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