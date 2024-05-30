Окупанти захопили нову територію біля Нетайлового

Російські загарбники захопили нові території біля нещодавно окупованого села Нетайлове на південному фасі Покровського (раніше офіційно Авдіївського) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 29 травня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром забарвив ділянки, на яких за вчора змогли закріпитися загарбники. Окрім того, помітно зсунулася в наш бік сіра зона активних боїв, що ми позначили червоними стрілочками.

Згодом (о 8:14) інформацію підтвердив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Противник просунувся на північ і на південь від Нетайлового ділянкою завширшки до 2,12 кілометрів та на глибину до 700 метрів».

Оприлюднена ним мапа абсолютно відповідає карті «DeepState».