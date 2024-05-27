 

Окупанти захопили нову ділянку біля Новомихайлівки, – «DeepState»

  1. 27.05.2024
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Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджені просування поблизу Донецька. Про це без географічної конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Оскільки Авдіївський напрямок ISW розглядає окремо, під вказану локацію підпадає Курахівський (раніше офіційно Новопавлівський, а ще раніше Мар’їнський) напрямок.

Просування загарбників там минулої доби зафіксував і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» — біля окупованої Новомихайлівки і південніше.

Дивись скриншот його карти за підсумками 26-го травня, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора закріпилися інтервенти. Окрім того, ми червоними стрілочками вказали місця зсуву сірої зони в наш бік.

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