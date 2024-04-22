 

Окупанти захопили Новомихайлівку і прилеглу територію

  1. 22.04.2024
  2. Рубрика:

Наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», ще вчора о 13:28 лаконічно повідомив: «Орки окупували населений пункт Новомихайлівка (Мар’їнський напрямок)». Тоді ми вирішили дочекатися альтернативного підтвердження.

Його надав авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора та вчора.

На останньому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких вже закріпилися загарбники. Окрім остаточного захоплення самого села, ворог зайняв також велику територію південніше.

Додатково ми червоною стрілочкою умовно позначили відчутне розширення сірої зони в наш бік.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Виктор Бронюк презентовал новый хит «Альо-на!»: видео

07.12.2016 - 20:14
Поскольку близится пора новогодних корпоративов, а наш народ любит весело их отмечать, группа «ТІК» решила внести свою лепту в процесс празднования. Песня «Альо-на!» не посвящена конкретной девушке или женщине, хотя, ...
читать

Появилось видео стрельбы охранника Мельничука и жесткой реакции на это людей

16.08.2017
Ранее мы сообщали о конфликте ...
читать

Опубликовано видео уничтожения российских военных повстанцами в Сирии (видео)

05.02.2016
Как сообщает газета Alnagar, сирийские ...
читать

В Киеве произошло столкновение полиции и владельцев авто на иностранных номерах: видео

07.09.2017
Неизвестные спровоцировали в центре Киева ...
читать