Окупанти захопили Новомихайлівку і прилеглу територію

Наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», ще вчора о 13:28 лаконічно повідомив: «Орки окупували населений пункт Новомихайлівка (Мар’їнський напрямок)». Тоді ми вирішили дочекатися альтернативного підтвердження.

Його надав авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора та вчора.

На останньому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких вже закріпилися загарбники. Окрім остаточного захоплення самого села, ворог зайняв також велику територію південніше.

Додатково ми червоною стрілочкою умовно позначили відчутне розширення сірої зони в наш бік.