Окупанти захопили Новокалинове і прорвалися в сусідній Керамік

На Авдіївському напрямку російські окупанти просунулися у східній та центральній частинах села Новокалинове та у південній частині сусіднього селища Керамік на ділянці шириною до 2,75 кілометри та на глибину до 1,52 км.

Про це повідомив Телеграм-канал « Донбас Оперативний».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» підтверджує не лише це, але й фіксує втрату великих прилеглих територій.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позаминулу і минулу добу. На останньому він червоно-коричневою штриховкою і пунктиром позначив щойно втрачені ділянки, на яких вже закріпилися загарбники.

Звертає на себе увагу те, що західна чверть Новокалинового, яка перебуває в сірій зоні, може вважатися окупованою, адже оточена майже з усіх сторін територією, яку впевнено контролюють інтервенти.

На жаль, можна вважати, що цей населений пункт вже захоплений ворогом. Сподіваємося, що з нього встигли відступити всі наші захисники, інакше вони будуть оточені.

У Кераміку ситуація трішки краща: агресор впевнено контролює південну третину селища, Збройні сили України – одну шосту селища на півночі, решта перебуває у сірій зоні активних боїв.