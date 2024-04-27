Окупанти захопили нові території в районі Очеретиного

Збройним силам України поки що не вдається стабілізувати прорив російських окупантів в районі селища Очеретине на Авдіївському напрямку – минулої доби загарбники продовжили там своє просування.

Це зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за 26 та 27 квітня. На останньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені за добу території, на яких вже встигли закріпитися інтервенти.

А ми червоними стрілками показали місця значного розширення сірої зони в наш бік. Соловйове захоплене ворогом повністю, хоча це було очевидно ще вчора. Якщо на початок минулої доби ворог впевнено контролював половину Очеретиного, то на кінець – не менше 80%, ще 15% — сіра зона. Сусідня Новобахмутівка була окупована позавчора…

Однак на цьому фоні є й позитив – вчора ЗСУ «зрізали» найбільш зухвалий виступ сірої зони на північний захист від Очеретиного, що ми позначили синьою стрілочкою. Однак цей однозначний успіх (сам по собі) неспівставний з масштабами втрат на цій ділянці фронту.