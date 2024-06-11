Окупанти захопили нові території в районі Іванівського

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  1. 11.06.2024
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Російські загарбники остаточно захопили село Іванівське між нескореним містечком Часовий Яр і раніше окупованим Бахмутом та прилеглі території південніше населеного пункту.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за підсумками десятого червня.

Втрачені території, на яких вже встигли закріпитися інтервенти, він позначив червоно-коричневими пунктиром і штриховкою. Окрім того, він зафіксував розширення сірої зони в наш бік, що ми вказали червоними стрілочками.

До цього вже тривалий час ворог контролював 80% території Іванівського. Решта перебувала в сірій зоні активних боїв, будучи оточеною з трьох сторін противником.

Тобто, шансів на утримання Іванівського в умовах системного наступу переважаючих сил окупантів фактично не було.

Тим не менше, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив: «Щодо Іванівського можу сказати наступне: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку».

Усі окуповані території насправді належать Україні…

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