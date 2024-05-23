Окупанти захопили нові території в районі Часового Яру

Російські окупанти минулої доби (другий день поспіль) помітно просунулися в районі мікрорайону Канал містечка Часів Яр на Краматорському напрямку (західніше окупованого Бахмута).

Про це, зокрема, повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його вчорашньої та сьогоднішньої карт за підсумками, відповідно, 21-го та 22-го травня.

На них він показує червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачені території, на яких за добу вдалося закріпитися загарбникам. А ми, у свою чергу, на останньому червоною стрілочкою умовно вказали місце розширення сірої зони в наш бік.

При цьому в підсумку видно, що ворог контролює не більше одного відсотка території Часового Яру, а головне – не зміг форсувати канал «Сіверський Донець – Донбас».

Підтвердив просування інтервентів о 8:14 новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»:

«На південній околиці та південніше мікрорайону Канал противник просунувся вздовж лісосмуги і зайняв північну частину заказника Ступки-Голубівські-2 на ділянці завширшки до 1,55 км та глибою 800 м».

Також не оминув цю ділянку фронту увагою наш захисник, який веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», о 9:16: «Орки трошки просунулись в Часіку».