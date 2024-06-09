Окупанти захопили нові території в місті Часів Яр

Другий день поспіль російські окупанти мають просування вперед в мікрорайоні Канал нескореного містечка Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута) на Краматорському напрямку. Причому за вчора більше, ніж позавчора.

Про це під час останнього оновлення даних повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за восьме червня.

Він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачену територію, на якій минулої доби встигли закріпитися загарбники. Окрім того, відчутно в наш бік змістилася сіра зона, місця чого ми умовно вказали червоними стрілочками.

Станом на зараз окупанти впевнено контролюють трохи більше половини східної частини Каналу, ще третина перебуває в сірій зоні активних боїв.

Втім, сам Канал – це максимум десята частина усього Часового Яру. Очевидно, що основна лінія оборони Збройних сил України проходить по каналу «Сіверський Донець – Донбас», який відділяє Канал від решти містечка.