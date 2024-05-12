Окупанти захопили нові території південніше Часового Яру

Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджене просування поблизу Часового Яру. Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Це підтвердив і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками минулої доби, на якому він червоно-коричневою штриховкою показав втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Щоправда, в анотації «DeepState» відніс ці зміни до сусіднього села: «Уточнено просування противника в Іванівському та околицях». Попри формальну розбіжність цей успіх інтервентів помітно погіршує становище оборонців Часового Яру.

Тоді як про Іванівське і «говорити нічого» — п’ята частина населеного пункту, в якій ще не закріпилися інтервенти, оточена ними з трьох з половиною сторін. Можливе перебування наших захисників на цій ділянці сірої зони вкрай ризиковане і нічим не виправдане.