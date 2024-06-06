 

Окупанти захопили нові території під Очеретиним

  1. 06.06.2024
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Російські загарбники захопили нові території біля нещодавно окупованого села Архангельське (північніше також захопленого ворогом селища Очеретине) на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за п’яте червня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники. Територія значна, але досі вона була сірою зоною, до того ж оточеною інтервентами з двох з половиною сторін.

При цьому сіра зона активних боїв в наш бік розширилися незначно – відповідні місця ми умовно позначили червоними стрілочками.

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» згодом повідомив про ті самі зміни: «Противник просунувся на захід від Архангельського і на схід від Новоолександрівки ділянкою завширшки до 3,84 кілометри та глибиною до 1,1 км».

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