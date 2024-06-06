Окупанти захопили нові території під Очеретиним

Російські загарбники захопили нові території біля нещодавно окупованого села Архангельське (північніше також захопленого ворогом селища Очеретине) на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за п’яте червня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники. Територія значна, але досі вона була сірою зоною, до того ж оточеною інтервентами з двох з половиною сторін.

При цьому сіра зона активних боїв в наш бік розширилися незначно – відповідні місця ми умовно позначили червоними стрілочками.

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» згодом повідомив про ті самі зміни: «Противник просунувся на захід від Архангельського і на схід від Новоолександрівки ділянкою завширшки до 3,84 кілометри та глибиною до 1,1 км».