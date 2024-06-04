Окупанти захопили нові території на Сіверському напрямку

Російські окупанти відтіснили Сили оборони на південному фасі Сіверського напрямку (між Краматорським (він же донедавна Бахмутський) та Лиманським (раніше Кремінський) напрямками).

Про це о 17:23 повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Орки мають просування на південний захід від населеного пункту Роздолівка».

Пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останнє згадав цю ділянку фронту в оперативній інформації станом на тринадцяту годину на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук»:

«На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки (частково окуповане, але нескорене село на північному фасі Сіверського напрямку)» .