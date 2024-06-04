 

Окупанти захопили нові території на Сіверському напрямку

  1. 05.06.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти відтіснили Сили оборони на південному фасі Сіверського напрямку (між Краматорським (він же донедавна Бахмутський) та Лиманським (раніше Кремінський) напрямками).

Про це о 17:23 повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Орки мають просування на південний захід від населеного пункту Роздолівка».

Пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останнє згадав цю ділянку фронту в оперативній інформації станом на тринадцяту годину на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук»:

«На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки (частково окуповане, але нескорене село на північному фасі Сіверського напрямку)» . 

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Под Винницей в Калиновке взрываются снаряды на крупных артиллерийских складах: видео

26.09.2017 - 22:59
На Винничине перед Калиновкой — между собственно Калиновкой и Сальником — взрываются склады с боеприпасами. Корреспондент выехал на место событий. Пока известно, что эти склады очень большие. Крупнее, чем в ...
читать

Ласточкин в «Играх приколов» спел песню о декоммунизации и проспекте Путина: видео

03.11.2017
Ведущий нового юмористического шоу «Игры ...
читать

Появилось видео запуска новой баллистической ракеты КНДР

15.05.2017
Появилось видео запуска северокорейской ракеты Hwasong-12 ...
читать

В Англии состоялся заезд на велосипедах голых активистов (видео)

06.06.2016
Нам бы их заботы. Как ...
читать