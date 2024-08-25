 

Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку.

  1. 25.08.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти відчутно просунулися вперед в районі міста Новогродівка і сусіднього села Маринівка (у тому числі в самих населених пунктах) на Покровському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 24-го серпня.

На ній він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора вже встигли закріпитися загарбники. Окрім того, «DeepState» показав значне зміщення в наш бік сірої зони активних боїв, місця чого ми позначили червоними стрілочками.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» сьогодні о 9:32 написав неприємну річ:

«Покровський напрямок в тяжкому стані, правди бачити ніхто в медіа не хоче… Новогродівка відносно ціла при тому, що половина вже знаходиться під контролем ворога. Це може означати відсутність сталих позицій з нашої сторони і мінімальні витрати артилерії ворога для просування».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

Появилось видео гибели российского пилота Су-25 Романа Филипова

05.02.2018 - 13:12
Появилось видео гибели российского пилота Романа Филипова. 3-го февраля в сирийской провинции Идлиб повстанцы, на которых армия Асада при поддержке российских ВКС ведет наступление, сбили штурмовик Су-25 РФ. На таких ...
читать

Стинг представил новую песню «Я не могу прекратить думать о тебе»

01.09.2016
Гордон Мэттью Томас Самнер, известный ...
читать

Взрыв и пожар в жилом комплексе Лондона: видео

23.01.2017
В жилом комплексе восточной части ...
читать

В Киеве толпа напала на Зоряна Шкиряка: видео

06.11.2017
Толпа здоровых парней вытолкала из ...
читать