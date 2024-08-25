Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку.

Російські окупанти відчутно просунулися вперед в районі міста Новогродівка і сусіднього села Маринівка (у тому числі в самих населених пунктах) на Покровському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 24-го серпня.

На ній він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора вже встигли закріпитися загарбники. Окрім того, «DeepState» показав значне зміщення в наш бік сірої зони активних боїв, місця чого ми позначили червоними стрілочками.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» сьогодні о 9:32 написав неприємну річ:

«Покровський напрямок в тяжкому стані, правди бачити ніхто в медіа не хоче… Новогродівка відносно ціла при тому, що половина вже знаходиться під контролем ворога. Це може означати відсутність сталих позицій з нашої сторони і мінімальні витрати артилерії ворога для просування».