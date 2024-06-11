Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

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  1. 12.06.2024
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Російські окупанти регулярно просуваються вперед на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку. Напередодні вони захопили певні території в районі прифронтового села Новопокровське.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками десятого червня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, значно розширилася сіра зона активних боїв в наш бік, місця чого ми умовно вказали червоними стрілками.

Якщо до цього Новопокровське впевнено контролювалося Збройними силами України, то тепер його поглинула сіра зона.

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