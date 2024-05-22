Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

Російські окупанти здійснили підтверджені просування поблизу Донецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Відповідають вказаній географії просування загарбників на південному фасі Покровського (раніше офіційно Авдіївського) напрямку, які сьогодні за підсумками 21 травня зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти, на якому він штриховкою та пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену за вчора територію південніше маже повністю окупованого села Нетайлове, на якій вже встигли закріпитися інтервенти.

Окрім того, ми червоними стрілками умовно позначили зміщення сірої зони в наш бік в районах Нетайлового та північніше сусіднього Уманського.