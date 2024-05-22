 

Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

  1. 22.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти здійснили підтверджені просування поблизу Донецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Відповідають вказаній географії просування загарбників на південному фасі Покровського (раніше офіційно Авдіївського) напрямку, які сьогодні за підсумками 21 травня зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти, на якому він штриховкою та пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену за вчора територію південніше маже повністю окупованого села Нетайлове, на якій вже встигли закріпитися інтервенти.

Окрім того, ми червоними стрілками умовно позначили зміщення сірої зони в наш бік в районах Нетайлового та північніше сусіднього Уманського.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Украине нашли иранца, который трое суток просидел в холодильнике: видео

18.01.2017 - 21:22
Около трех суток вместе с овощами в холодильной камере рефрижератора провел молодой иранец, который хотел нелегально пробраться в Германию. Его «убежище» вскрыли на таможенном посту «Черновцы» украинские таможенники. Мужчину собираются ...
читать

Луценко огласил подозрение Януковичу в государственной измене: видео

28.11.2016
В Святошинском суде начались слушания ...
читать

В Виннице раскрыли секрет выкопанного на Иерусалимке старого сейфа: видео

22.08.2017
Около суток музейники поддерживали интригу ...
читать

Как отчистить старый ковер

18.10.2016
Без химчистки и дорогого пылесоса! ...
читать