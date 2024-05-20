Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

Російські загарбники дев’ятнадцятого травня захопили значну територію північніше майже повністю окупованого села Нетайлове на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», позначивши на своїй актуальній карті втрачені ділянки, на яких вже встигли закріпитися інтервенти, червоно-коричневою штриховкою.

Зауважимо, що це просування ворога сталося у сірій зоні, яка в підсумку не змістилася в наш бік.

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 8:07 повідомив про ті самі події:

«Північніше Нетайлово противник закріпився вздовж трьох лісосмуг на ділянці завширшки до 2,67 кілометри та глибиною до 920 метрів».