 

Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

  1. 20.05.2024
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Російські загарбники дев’ятнадцятого травня захопили значну територію північніше майже повністю окупованого села Нетайлове на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», позначивши на своїй актуальній карті втрачені ділянки, на яких вже встигли закріпитися інтервенти, червоно-коричневою штриховкою.

Зауважимо, що це просування ворога сталося у сірій зоні, яка в підсумку не змістилася в наш бік.

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 8:07 повідомив про ті самі події:

«Північніше Нетайлово противник закріпився вздовж трьох лісосмуг на ділянці завширшки до 2,67 кілометри та глибиною до 920 метрів».

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