Окупанти захопили нові території на північ від Соледару

Доки Силам оборони останніми днями вдається стримувати масований наступ російських окупантів на Часів Яр, погіршується ситуація на північному фасі Бахмутського напрямку, де загарбники захопили значні території в районі раніше окупованого села Веселе.

Про це повідомив військовий експерт і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти від восьмого та дев’ятого травня.

На останньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти. Крім того, ми червоними стрілками позначили місця зсуву сірої зони в наш бік.

В окремому матеріали у своєму Телеграм-каналі «DeepState» розповів більш детально про цю ділянку фронту:

«Дані зміни є уточнюючими та відображають просування ворога за довгий проміжок часу… На жаль, ситуація є важкою і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога. На всьому відтинку від Роздолівки до Білогорівки (Л) московити пробують прорвати позиції Сил оборони. Зокрема, противник сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села. Там і відбувся прорив одного з підрозділів, який за досить довгий час оборони вичерпав свої ресурси. Та й в цілому бригада, яка стоїть в тому район, і вже більше ніж рік без ротацій, тримається на межі сил…».