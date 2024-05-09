Окупанти захопили нові території на північ від Соледару

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  1. 09.05.2024
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Доки Силам оборони останніми днями вдається стримувати масований наступ російських окупантів на Часів Яр, погіршується ситуація на північному фасі Бахмутського напрямку, де загарбники захопили значні території в районі раніше окупованого села Веселе.

Про це повідомив військовий експерт і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти від восьмого та дев’ятого травня.

На останньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти. Крім того, ми червоними стрілками позначили місця зсуву сірої зони в наш бік.

В окремому матеріали у своєму Телеграм-каналі «DeepState» розповів більш детально про цю ділянку фронту:

«Дані зміни є уточнюючими та відображають просування ворога за довгий проміжок часу… На жаль, ситуація є важкою і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога. На всьому відтинку від Роздолівки до Білогорівки (Л) московити пробують прорвати позиції Сил оборони. Зокрема, противник сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села. Там і відбувся прорив одного з підрозділів, який за досить довгий час оборони вичерпав свої ресурси. Та й в цілому бригада, яка стоїть в тому район, і вже більше ніж рік без ротацій, тримається на межі сил…».

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