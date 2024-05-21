Окупанти захопили нові території на Курахівському напрямку

Російські окупанти помітно просунулися вперед на Курахівському напрямку (раніше офіційно Павлоградському, а ще до того Мар’їнському). Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти, на якому він позначив штриховкою та пунктиром червоно-коричневого кольору втрачені території, на яких вже встигли закріпитися загарбники.

У тому числі, інтервенти захопили третину села Парасковіївка, розташованого західніше нещодавно окупованої Новомихайлівки.

Окрім того, ми, у свою чергу, червоними стрілочками умовно позначили місця і масштаби зсуву сірої зони в наш бік.