Окупанти захопили нові території на Куп’янському напрямку

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  1. 07.06.2024
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На Куп’янському (Сватівському) напрямку російські загарбники остаточно окупували село Іванівське Харківської області (раніше його третина була у сірій зоні) та захопили значну територію північніше нього.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який на своїй актуальній карті за шосте червня позначив втрачену ділянку, на якій за вчора закріпилися загарбники, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Окрім того, сіра зона активних боїв відчутно змістилася в наш бік, що ми умовно вказали червоною стрілочкою.

Згодом це підтвердив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині і прилеглих районах Донецької і Харківської областей:

«На Сватівському напрямку противник закріпився на північ від Іванівки на ділянці завширшки до 2,2 кілометрів та на глибину до 1,06 км».

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