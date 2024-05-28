Окупанти захопили нові території на Куп’янському напрямку

Вперше за останні місяці російські окупанти змогли просунутися вперед на Куп’янському (Сватівському) напрямку північно-східніше Куп’янська — в районі прифронтової Синьківки.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», забарвивши на своїй сьогоднішній карті територію, на якій за вчора закріпилися загарбники, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Зазначимо, що раніше дана ділянка перебувала в сірій зоні, яка в підсумку зовсім не змістилася в наш бік. Тобто, ворог «віджав» частину сірої зони.

Нагадаємо, в попередні тижні інтервенти ледь не щодня потрохи просувалися на цьому напрямку південно-східніше Куп’янська, захопивши повністю села Кислівка і Котлярівка та більші частини Іванівки, Табаївки і Берестового.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 22 з половиною години 27-го травня фактично підтвердив повідомлення «DeepState»:

«На Куп’янському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка (біля Синьківки), Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх».