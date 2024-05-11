Окупанти захопили нові території біля Невельського: є загиблі і полонені

Тільки ми вже кілька разів писали про оточений з трьох з половиною сторін «карман» між нещодавно окупованим селом Первомайське та вільним Невельським західніше Донецька, вказуючи, що головне вчасно відступити, щоб не втратити даремно наших захисників. Адже територія все одно приречена.

Однак стався саме найгірший варіант – ми все-одно втратили дану ділянку, при цьому певна кількість бійців Збройних сил України загинули, а ще частина взяті в полон російськими окупантами.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який у своєму зведенні за десяте травня, зокрема, написав:

«Важка і неприємна ситуація відбулася на південь від Первомайського: як результат втрачені позиції та життя оборонців. Нагадуємо, що полон рятує далеко не всіх».

А на своїй актуальній мапі «DeepState» позначив втрачену раніше оточену територію червоно-коричневими штриховкою та пунктиром.

Утримувати «карман» між Первомайським і Невельським, ризикуючи життями наших захисників, не було жодного сенсу. Захоплення цієї території жодним чином не покращило положення ворога. Зрештою, агресор не сильно тут і старався. Але ж ми дочекалися…