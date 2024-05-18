Окупанти захопили нові території біля Яснобродівки

Російські окупанти захопили нові території на донедавна офіційно Авдіївському, а тепер Покровському напрямку: «Східніше Яснобродівки противник просунувся ділянкою завширшки до 1,25 кілометра та глибиною до 500 метрів».

Про це сьогодні о 8:10 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши мапу, на якій втрачена ділянка забарвлена червоно-коричневим кольором.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останньому на момент написання цих рядків звіті (за 23 години сімнадцятого травня) про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Покровському напрямку… з початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки».