Окупанти захопили нові території біля Авдіївки, – ISW

«Нещодавно» російські загарбники незначно просунулися вперед «поблизу» раніше окупованого міста Авдіївка (яке взагалі-то вже давно перебуває в тилу ворога) на Покровському напрямку.

Про це не зовсім зрозуміло з точки зору часу і простору в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Тим часом, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» більш чітко показав успіх загарбників біля нескореного села Сокіл на цій ділянці фронту.

Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками п’ятнадцятого червня, на якому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору показав втрачену територію, на якій за вчора закріпилися інтервенти.

Окрім того, помітно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, що ми умовно позначили червоною стрілочкою.