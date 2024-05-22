Окупанти захопили нові ділянки у Кремінському лісі

Російські загарбники «нещодавно» здійснили підтверджене просування поблизу окупованого міста Кремінна Луганської області (Лиманський напрямок). Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, проінформували експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Мабуть, про те саме повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та сусідніх районах Харківщини і Донеччини (Куп’янський, Лиманський і Сіверський напрямки):

«Кацап відновив наступ на захід від Червоної Діброви, встановивши контроль над деякими позиціями Збройних сил України в лісовій зоні, неподалік від Кремінської електропідстанції».

На оприлюдненій ним мапі втрачена територія, на якій вже закріпилися загарбники, забарвлена червоно-коричневим кольором і обведена червоним колом.