 

Окупанти захопили нові ділянки у Кремінському лісі

  1. 22.05.2024
  2. Рубрика:

Російські загарбники «нещодавно» здійснили підтверджене просування поблизу окупованого міста Кремінна Луганської області (Лиманський напрямок). Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, проінформували експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Мабуть, про те саме повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та сусідніх районах Харківщини і Донеччини (Куп’янський, Лиманський і Сіверський напрямки):

«Кацап відновив наступ на захід від Червоної Діброви, встановивши контроль над деякими позиціями Збройних сил України в лісовій зоні, неподалік від Кремінської електропідстанції».

На оприлюдненій ним мапі втрачена територія, на якій вже закріпилися загарбники, забарвлена червоно-коричневим кольором і обведена червоним колом.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Карпатах в бассейн с отдыхающими запрыгнула корова, видео

12.08.2021 - 16:33
В Карпатах в открытый бассейн с отдыхающими внезапно запрыгнула корова. Видео происшествия опубликовала очевидец Александра Стасюк в Facebook. Корова  подошла к краю бассейна, поскользнулась и чуть не упала. Удержав равновесие, ...
читать

В Киеве из гранатомета обстреляли ресторан: получено видео

08.03.2018
Ночью 8 марта в центре ...
читать

В райцентре на Винничине установили камеры видеонаблюдения

02.11.2017
Ильинцы уже собирают и вывозят ...
читать

Nicky Jam и его песня «05. El Amante» на 7 месте в YouTube за 2017 год: видео

31.12.2017
Латинская мыльная опера на 7 ...
читать