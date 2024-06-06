Окупанти захопили нові ділянки біля Новопокровського

Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися на захід від окупованої Авдіївки (Покровський напрямок). Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі навів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який зафіксував помітні територіальні здобутки інтервентів в районі вільного села Новопокровське.

На своїй актуальній мапі за п’яте червня він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора встигли закріпитися окупанти. Більша їх частина раніше була сірою зоною.

Втім, остання також незначно змістилася в наш бік, що ми умовно позначили червоними стрілочками, і біля Новопокровського, і біля сусіднього Уманського.