 

Окупанти захопили кілька сіл і готуються штурмувати Селидово

  1. 27.08.2024
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Російські загарбники остаточно захопили село Птиче та прорвалися у більш південні Михайлівку, Мемрик і Калинове, а також окупували великі сусідні території на південному фасі Покровського напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 26-го серпня.

На ньому він пунктиром і штриховкою червоно-коричневого кольору забарвив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники. Також суттєво змістилася в наш бік сіра зона активних боїв.

Тим часом вже сьогодні в обід різні джерела вказують, що інтервенти просунулися ще далі і готуються нахрапом швидко захопити місто Селідове, як це вже майже зробили з сусідньою Новогродівкою.

Блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) о 14:08 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив:

«В Мемрику і Маринівці скупчення орків величезне, я так розумію, незабаром почнуться штурми в напрямку Селідового. Також ворог має просування на захід від Новогродівки».

Наш захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»,  о 14:10: «Орки окупували населений пункт Мемрик, Покровський напрямок».

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 15:10: «Росіяни підтягують резерви у Мемрик та Маринівку, дуже багато живої сили. Скоріше за все, готуються до повноцінного штурму міста Селидове».

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