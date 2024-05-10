Окупанти захопили чотири села на Харківщині

Російські окупанти захопили щонайменше чотири українські прикордонні села на Харківщині: Плетенівка, Стрілеча, Пильна, Борисівка. А також половину сусіднього Красного.

Це о 12:52 на своїй карті зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». А в коментарях у своєму Телеграм-каналі він чітко дав зрозуміти, що Пильну ворог захопив ще раніше.

Таким чином, «DeepState» фактично заперечив офіційну інформацію речників в погонах і обласної влади про те, що усі атаки ворога відбиті:

«Можна заявляти про відбиття всіх атак, перекручувати інформацію, але відповідальні особи, які мали реагувати на це з перших дзвіночків, зараз думають, що ж цим робити».

Однак варто мати на увазі, що ці населені пункти знаходяться буквально в одному, максимум двох кілометрах від РФ – фактично це сіра зона. Швидше за все, там і не було Збройних сил України.

У підсумку «DeepState» прогнозує: «Наявних ресурсів, які задіяв ворог на даний момент, не вистачить для глибокого просування. Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо скільки основних сил він готовий задіяти для даного маневру».

«Росія розпочала нову хвилю наступальних дій на цьому напрямку (Харківському – ред.). Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами й артилерією… Зараз йде жорстокий бій на цьому напрямку. Близько 7 ранку ми їх зустріли вогнем і головне, що на цей час ми їх зупинили артилерійським вогнем», – прокоментував новий російський наступ президент України.

Зеленський додав, що росіяни ще можуть підтягувати сили на Харківському напрямку.

«Це факт. Але наше військове командування знало про це і розраховувало свої сили для того, щоб зустріти ворога вогнем», – додав президент.